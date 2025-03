João Costa renova pelo Santa Clara

”, afirmou o atleta, citado num comunicado do clube.João Costa participou em 16 jogos esta temporada tendo apontado um golo.O avançado chegou a Ponta Delgada para representar o Santa Clara no início desta época proveniente do Alverca, tendo assinado um contrato válido até 2027.Na temporada transata, o jogador, que também passou pelo Belenenses, GS Loures, Estrela da Amadora e Bocal, foi o melhor marcador da Liga 3 ao serviço do Alverca (22 golos).