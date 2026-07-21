João Gastão reforça ataque do Farense por cedência do Estrela da Amadora

“João Gastão já é um ‘leão’ de Faro. O jovem extremo de 19 anos chega por empréstimo do Estrela da Amadora para reforçar o ataque”, informou o clube algarvio nas redes sociais.



O dianteiro chegou ao Estrela da Amadora em 2024/25, oriundo dos angolanos do Kabuscorp, e somou nove jogos pelos ‘tricolores’ na época passada, antes de ser emprestado ao Belenenses, da Liga 3, em que defrontou o Farense no play-off de acesso à II Liga, que os lisboetas perderam.



“Estou feliz porque, além de ser um novo desafio, é uma grande equipa, um grande clube, um grande nome. Encaro isso com uma grande vontade de vencer”, afirmou o futebolista, em declarações divulgadas pelo Farense.



O avançado é a nona contratação dos algarvios, depois do guarda-redes Fabijan Buntic, dos defesas Gonçalo Silva e Zolotic, dos médios Mattheus Oliveira, Sarpreet Singh e Joseph Nduquidi, e dos dianteiros João Resende e Gabriel Barbosa.



O Farense estreia-se na II Liga com a receção ao Torreense, detentor da Taça de Portugal, no dia 09 de agosto.



