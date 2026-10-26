João Henriques diz que "foi fácil aceitar convite" para treinar o Nacional

Numa apresentação que teve lugar no Estádio da Madeira, no Funchal, Henriques, de 53 anos, não se mostrou preocupado por ser o terceiro treinador do clube esta época, sucedendo a João Gião, demitido à passagem da quarta jornada, e Alexandre Santos, que rumou ao Petro de Luanda após derrotas nos quatro jogos disputados.



O clube madeirense já apresentou as boas vindas ao novo treinador na rede social facebook da equipa.

















"Queria, antes de mais, agradecer a confiança manifestada pelo presidente [Rui Alves]. Foi uma conversa simples, rápida e franca com o presidente e, por isso, foi fácil aceitar o convite", revelou o técnico, que assinou um contrato válido até final da temporada.O treinador, natural de Tomar, sublinhou que isso "não traz mais peso" à nova equipa técnica por si liderada, tendo ainda enaltecido o triunfo de domingo frente ao Sporting de Braga, por 1-0, sob a liderança do interino Bruno Abreu, num resultado que permite encarar os próximos desafios com mais confiança."O facto de ser o terceiro treinador do Nacional nesta época é sinal de que algo não corria bem. Contudo, o mais importante, agora, é olhar para o futuro com confiança. Esperemos que o resto da época seja repleto de sucesso", notouQuestionado sobre a defesa a cinco que o Nacional apresentou diante do Sporting de Braga, João Henriques confessou que o '4x3x3' é o seu modelo preferencial, mas fez questão de referir que as "dinâmicas são mais importantes do que qualquer sistema", sendo que o mais importante é dar conforto e "tirar o melhor partido" das características dos jogadores para "ganhar jogos".Sentado ao lado do técnico, o presidente Rui Alves aproveitou também para agradecer ao interino Bruno Abreu pelo trabalho desenvolvido na passagem de testemunho, 'coroado' com um triunfo perante o conjunto minhoto.O líder do emblema 'alvinegro' assumiu que esta é uma época "um pouco diferente do habitual" em virtude das sucessivas mudanças de treinador, ainda assim, enfatizou que o clube dará o "suporte necessário para o êxito" da nova equipa técnica.João Henriques chega acompanhado pelos adjuntos João Correia e Gonçalo Magalhães, pelo preparador físico Alberto Carvalho e ainda por João Serrão, treinador de guarda-redes, ao passo que o analista Martim Gonçalves e o fisiologista Gonçalo Trindade transitam do corpo técnico anterior.Ao fim de nove jornadas, o Nacional ocupa o 15.° lugar na I Liga, fora da zona de despromoção, com sete pontos, tantos quantos os do Casa Pia, 16.°, em zona de disputa de play-off de manutenção, e do Rio Ave, 17.°, em zona de descida direta.A estreia do novo 'timoneiro' está marcada para domingo, na visita ao Arouca, quinto classificado, com 17 pontos, em partida da 10.ª jornada, no Estádio Municipal de Arouca.