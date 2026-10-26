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João Henriques diz que "foi fácil aceitar convite" para treinar o Nacional

João Henriques diz que "foi fácil aceitar convite" para treinar o Nacional

O novo treinador do Nacional, João Henriques, afirmou hoje que aceitou de imediato o convite para orientar o clube da I Liga portuguesa de futebol, expressando o desejo de retribuir com uma época "repleta de sucesso" desportivo.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Clube Desportivo Nacional@Facebook

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"Queria, antes de mais, agradecer a confiança manifestada pelo presidente [Rui Alves]. Foi uma conversa simples, rápida e franca com o presidente e, por isso, foi fácil aceitar o convite", revelou o técnico, que assinou um contrato válido até final da temporada.

Numa apresentação que teve lugar no Estádio da Madeira, no Funchal, Henriques, de 53 anos, não se mostrou preocupado por ser o terceiro treinador do clube esta época, sucedendo a João Gião, demitido à passagem da quarta jornada, e Alexandre Santos, que rumou ao Petro de Luanda após derrotas nos quatro jogos disputados.

O clube madeirense já apresentou as boas vindas ao novo treinador na rede social facebook da equipa.



O treinador, natural de Tomar, sublinhou que isso "não traz mais peso" à nova equipa técnica por si liderada, tendo ainda enaltecido o triunfo de domingo frente ao Sporting de Braga, por 1-0, sob a liderança do interino Bruno Abreu, num resultado que permite encarar os próximos desafios com mais confiança.

"O facto de ser o terceiro treinador do Nacional nesta época é sinal de que algo não corria bem. Contudo, o mais importante, agora, é olhar para o futuro com confiança. Esperemos que o resto da época seja repleto de sucesso", notou


Questionado sobre a defesa a cinco que o Nacional apresentou diante do Sporting de Braga, João Henriques confessou que o '4x3x3' é o seu modelo preferencial, mas fez questão de referir que as "dinâmicas são mais importantes do que qualquer sistema", sendo que o mais importante é dar conforto e "tirar o melhor partido" das características dos jogadores para "ganhar jogos".

Sentado ao lado do técnico, o presidente Rui Alves aproveitou também para agradecer ao interino Bruno Abreu pelo trabalho desenvolvido na passagem de testemunho, 'coroado' com um triunfo perante o conjunto minhoto.

O líder do emblema 'alvinegro' assumiu que esta é uma época "um pouco diferente do habitual" em virtude das sucessivas mudanças de treinador, ainda assim, enfatizou que o clube dará o "suporte necessário para o êxito" da nova equipa técnica.

João Henriques chega acompanhado pelos adjuntos João Correia e Gonçalo Magalhães, pelo preparador físico Alberto Carvalho e ainda por João Serrão, treinador de guarda-redes, ao passo que o analista Martim Gonçalves e o fisiologista Gonçalo Trindade transitam do corpo técnico anterior.

Ao fim de nove jornadas, o Nacional ocupa o 15.° lugar na I Liga, fora da zona de despromoção, com sete pontos, tantos quantos os do Casa Pia, 16.°, em zona de disputa de play-off de manutenção, e do Rio Ave, 17.°, em zona de descida direta.

A estreia do novo 'timoneiro' está marcada para domingo, na visita ao Arouca, quinto classificado, com 17 pontos, em partida da 10.ª jornada, no Estádio Municipal de Arouca.
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