João Henriques diz que Santa Clara vai a Chaves para somar "três pontos fundamentais"

Lusa Comentários 02 Mar, 2019, 15:52 | Futebol Nacional

“O objetivo são sempre os três pontos, sabemos que é um adversário que está a precisar muito de fazer pontos, mas nós também queremos resolver a nossa vida e estes três pontos são também fundamentais para nós", disse João Henriques, em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel.



O técnico dos ‘encarnados’ de Ponta Delgada assegurou que a equipa está "focada" em somar 33 pontos para "manter ou aumentar a distância" das equipas que estão "abaixo da linha de água" e alcançar uma "situação de conforto para o restante campeonato".



"Temos vários objetivos para este jogo, mas o principal são os três pontos para nós aguardarmos os últimos 10 jogos de uma forma tranquila, para podermos jogar sem o peso dos pontos em cima, sem a pressão de termos de realizar pontos em todos os jogos e fazer um restante campeonato com qualidade em termos individuais e coletiva", sublinhou.



João Henriques reconheceu que apesar da fase menos positiva da equipa, o Desportivo de Chaves é uma equipa com qualidade e que por isso os insulares " têm de ter cuidado".



"O Chaves é uma equipa a precisar muito dos pontos, que tem estado nesta fase do campeonato com novo treinador a somar alguns pontos, a tentar sair desesperadamente daquela zona da tabela classificativa que ninguém gosta de estar”, referiu.



O técnico considerou que os transmontanos “têm valores individuais e coletivamente são uma equipa que está organizada e que em casa tem feito bons jogos independentemente do último [em que perdeu por 4-0 com o Benfica]".



Thiago Santana, Anderson Carvalho e Osama Rashid vão ficar de fora, por estarem lesionados, enquanto Pineda está em dúvida, depois de ter sido substituído por lesão no último jogo em casa com o Nacional [vitória por 2-0].



O Santa Clara, oitavo classificado com 30 pontos, defronta o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo classificado com 19, no domingo, às 15:00, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.