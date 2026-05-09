João Henriques não acredita num FC Porto relaxado nas Aves

“De todo. Relaxado não é propriamente o ADN desta equipa, como demonstrou durante toda a época. Tem ainda objetivos para atingir e vai manter os seus níveis competitivos. Tal como nós continuamos focados nos nossos micro-objetivos”, disse o treinador do já despromovido AVS na antevisão ao jogo de domingo.



João Henriques reconheceu que “tem de ser um dia a correr bem” para o AVS conseguir pontuar, tal como aconteceu frente ao Sporting (1-1).



“É um adversário que temos de respeitar, mas acredito sempre. Esta será a minha 12.ª vez frente ao FC Porto e já experimentei de tudo. Difícil é, impossível não. As condições são diferentes do jogo com o Sporting, um adversário com a mesma valia, mas num momento diferente”, afirmou.



O técnico relativizou as opções de Francesco Farioli para o encontro, considerando que “será sempre um ‘onze’ muito forte”.



“Não identifico atualmente uma equipa-base. Olho para as dinâmicas, para as transições ofensivas e defensivas e para a bola parada, onde são muito fortes”, anotou, admitindo que o incidente com Bednarek, assaltado em casa na última noite, poderá “unir ainda mais o grupo em torno do colega”.



“Independentemente do episódio, que é lamentável, o FC Porto estará à altura. Vai entrar para impor o seu jogo”, analisou.



João Henriques apontou ainda o foco à marca dos 20 pontos e ao objetivo de prolongar a série de jogos consecutivos a pontuar.



“Temos trabalho para concluir. Já conseguimos superar a pontuação da primeira volta e a segunda volta da época passada, e queremos agora fazer a melhor volta do AVS na I Liga”, sublinhou.



Para o treinador, terminar a época com dignidade e dar continuidade aos últimos resultados é uma questão de honra, apesar da despromoção.



“O que temos feito nos últimos jogos daria a permanência, mas isto ainda não terminou. Temos jogadores para potenciar e o coletivo está a ajudar essas individualidades, também para conseguirmos o necessário encaixe financeiro”, referiu.



Os avançados Nené e Baroan, com problemas físicos, são baixas nos eleitos para o último jogo do AVS como visitado em 2025/26.



O jogo de domingo, às 18:00, da 33.ª e penúltima jornada do campeonato, opõe o líder e campeão FC Porto (85 pontos) ao último classificado e já despromovido AVS (17) e será arbitrado por Carlos Macedo, da associação de Braga.