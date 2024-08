João Moutinho com lesão muscular para quatro semanas

O experiente médio foi substituído por Roger logo aos 17 minutos da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, no triunfo por 2-1 na Suíça, em que os minhotos carimbaram o acesso ao play-off.O clube revelou queJoão Moutinho só regressará aos relvados quando já tiver cumprido 38 anos (a 8 de setembro), falhando as próximas jornadas do campeonato, assim como o play-off da Liga Europa, que se realiza a 22 e 29 de agosto, diante dos austríacos do Rapid de Viena.