João Neves é o médio do mês da I Liga

João Neves foi eleito médio do mês (relativo a outubro e novembro) da I Liga, superando a concorrência de Rafik Guitane e de Gonçalo Franco.



O jogador do Benfica, de 19 anos, recolheu 24,60% dos votos, mais do que os 15,87% do francês do Estoril e do que os 10,32% do português do Moreirense.



João Neves cumpriu todos os minutos nos dois jogos analisados, contra o Chaves e o Sporting, e marcou diante dos "leões".





A distinção surge numa altura em que a cláusula de rescisão de João Neves vai subir para os 150 milhões de euros.



De referir que Luis Junior, do Famalicão, foi eleito guarda-redes do mês e António Silva, do Benfica, o defesa do mês.