João Nuno quer apresentar "o melhor Estrela" para vencer "excelente" Famalicão

“Sem dúvida alguma de que vamos defrontar uma excelente equipa, o Famalicão está a fazer um excelente campeonato. Tem excelentes jogadores, é muito bem orientado e precisamos do melhor Estrela. Foi isso que passei ao grupo”, afirmou o técnico do Estrela da Amadora, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, marcado sábado, no Minho.



O técnico, de 40 anos, prepara a melhor versão possível do conjunto da Reboleira, para alcançar o objetivo de pontuar fora de portas, num recinto que se espera difícil.



“Estamos muito preparados e motivados e, como disse anteriormente, acho que é um ótimo teste. Vamos enfrentar uma excelente equipa, e, não me querendo repetir muitas vezes, só com um Estrela no nosso melhor podemos ganhar o jogo”, declarou.



Nessa linha, João Nuno salientou a qualidade do opositor que os amadorenses terão pela frente, avaliando-o como um “grande teste” que o plantel às suas ordens estará altamente motivado em superar.



“[O Famalicão] Tem um projeto muito mais consolidado que o Estrela, mas o Estrela vai querer competir olhos nos olhos, como num grande teste. É assim que estamos a encarar e queremos dar uma boa resposta”, prometeu.



O responsável dos ‘tricolores’ relativizou ainda o facto de a equipa ter cumprido a quadra natalícia a trabalhar, considerando esse facto natural na sua profissão e para os futebolistas que comanda.



“É assim a questão do calendário, é a nossa vida, é uma preparação normal. A equipa trabalhou bem durante a semana”, garantiu.



Para esta partida, os amadorenses não podem contar com o lesionado Gabriel Rodrigues, além de Sidny Lopes Cabral, cuja transferência rumo ao Benfica já se encontra a ser ultimada, pelo que o técnico confirmou que já não fará parte das suas escolhas.



João Nuno anunciou a ausência de Sidny Cabral e apontou, desde logo, à sua substituição: Guilherme Montóia deverá ser o eleito para assumir o lado esquerdo da defesa.



“O Montóia e o Sidny são jovens com dados e várias coisas para melhorar e faz parte do ‘projeto Estrela’: jogadores que precisam de melhorar vários pontos, mas que têm muita qualidade e estão a ser bem identificados pelo ‘scouting’ e pelo nosso trabalho”, rematou o treinador.



O Estrela da Amadora, 14.º classificado com 15 pontos, visita o Famalicão, sexto com 23, no sábado, às 18:00, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.



