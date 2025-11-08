João Nuno quer Estrela da Amadora com "equilíbrio" para "jogar para ganhar"

O encontro, que será disputado no Estádio José Gomes, na Amadora, poderá permitir aos tricolores chegar ao segundo triunfo consecutivo no campeonato e, ao mesmo tempo, o primeiro do técnico enquanto visitado.



Ainda assim, João Nuno deu primazia ao processo e aos bons comportamentos, para garantir resultados a longo prazo.



“A mensagem que temos passado aos jogadores é de que temos de manter um equilíbrio, ainda estamos muito longe do que eu quero, mas as ideias estão a começar a entrar. Queremos um Estrela a dominar o adversário e a jogar para ganhar", realçou, na conferência de antevisão ao encontro de domingo.



João Nuno constata um Estrela da Amadora motivado, após a vitória em Rio Maior frente ao Casa Pia, no qual marcou cinco golos como visitante (venceu por 5-3) algo que nunca antes havia conseguido no primeiro escalão.



"A ideia é manter o espírito em que estamos, independentemente do resultado. Foi ótimo ganhar fora e conquistar três pontos, estamos muito confiantes", assumiu.



O técnico mostra-se ainda agradado por poder contar com o capitão de equipa Jovane Cabral, que integrou a última partida como suplente utilizado e aspira regressar à titularidade, cenário que o líder estrelista mantém em aberto.



“O seu regresso foi ótimo, todos aqui são importantes e quando chegámos tínhamos vários jogadores lesionados. É um jogador com experiência, com bom espírito de grupo e que nos dá qualidade e está apto para jogar os 90 minutos se for essa a nossa opção”, transmitiu.



Na Reboleira, o lateral Sidny Cabral tem-se destacado, ao marcar três dos cinco golos do Estrela da Amadora no triunfo sobre o Casa Pia, merecendo palavras do seu treinador, que identifica que “muito talento” ao cabo-verdiano, mas “ainda muito para evoluir”.



"É o nosso papel, tive conversas com o Sidny e vários jogadores para ele perceber que isto no futebol é muito rápido. Um dia somos os maiores, no dia a seguir já não prestamos. E o Sidny é um miúdo com talento, mas tem de manter a humildade, os pés no chão e continuar a trabalhar”, insistiu, por fim



No 14.º lugar, com 10 pontos, o Estrela da Amadora defronta o Nacional, 11.º com 11, no Estádio José Gomes, na Amadora, no domingo, a partir das 15:30, com arbitragem a cargo de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.