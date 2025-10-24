João Nuno "triste" com eliminação quer Estrela da Amadora a "competir no máximo"

“A minha reação na conferência pós-jogo com o Alpendorada não tem a ver com o adversário, tem que ver com a forma como não competimos. Independentemente do adversário, temos de competir sempre no nosso máximo, isso é que me deixou triste”, explicou João Nuno, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.



Mais do que a inesperada derrota frente ao Alpendorada (3-1), que ditou o afastamento dos ‘tricolores’ na Taça de Portugal, o técnico assumiu-se “preocupado” com a imagem deixada pela equipa nessa partida, algo que pretende mudar drasticamente e no imediato.



“Estou muito preocupado com a resposta coletiva em termos competitivos, isso sim, para mim, é algo que temos de mudar. Temos sido pouco competitivos no que acho que tem de ser uma equipa do Estrela”, declarou.



Depois de criticar a postura competitiva do Estrela da Amadora na terceira eliminatória da Taça, João Nuno apontou a “sinais” positivos que, em seu entender, irão encaminhar o conjunto da Reboleira ao êxito que pretende.



“Em breve, acredito claramente que todos os sinais que temos tido aqui são de capacidade e qualidade para fazer muito mais do que estamos a fazer”, avançou.



O técnico estrelista deixou a convicção de que os seus comandados são capazes de alcançar “muito mais” e incentiva-os a fazê-lo já este sábado, na receção ao Rio Ave, pela nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Individualmente, temos muita capacidade. É essa a mensagem que quero passar: a equipa do Estrela vale muito mais que o que tem mostrado”, afiançou, exigindo, por isso, “uma resposta completamente diferente em relação, principalmente ao último jogo” de forma a alcançar a primeira vitória desde a sua chegada ao comando técnico.



O técnico reconheceu ainda a valia do adversário, destacando individualidades como os brasileiros André Luiz e Clayton, mas de imediato contrapôs que o Estrela possui também valores com capacidade, muito embora ainda não conte com o seu capitão, Jovane Cabral, que ainda recupera de problema muscular.



“[Jogadores que possam fazer a diferença] Na nossa equipa, temo-los, e referi que o Rio Ave tem vários jogadores com qualidade, que são claros, basta acompanhar nesta Liga o que é que o André Luiz e o Clayton têm feito em muitos jogos. Temos também vários jogadores que podem, claramente, fazer a diferença”, assegurou.



O Estrela da Amadora, 15.º classificado, com sete pontos, recebe este sábado o Rio Ave, 12.º, com oito, numa partida agendada para as 20:30, no Estádio José Gomes, que será arbitrada por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.