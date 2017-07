João Palhinha tem tudo para vingar no Sporting

Mário Aleixo - RTP 26 Jul, 2017, 12:29 / atualizado em 26 Jul, 2017, 12:29 | Futebol Nacional

O médio da equipa de Alvalade, de 22 anos, é visto pelo atual treinador dos “leões”, Jorge Jesus, como um jogador polivalente que pode atuar como médio mais recuado ou na lateral da defesa.



Nesta altura, dada a concorrência forte, o jogador ainda desconhece qual o seu futuro mas Vítor Gomes que jogou com ele no Belenenses e Moreirense não tem dúvidas: “É um jogador com uma margem de progressão grande… só precisa de um treinador que aposte nele e lhe dê confiança”.



João Palhinha começou a jogar no Sacavenense e chegou ao Sporting em 2013. No ano seguinte foi emprestado ao Moreirense para regressar ao Sporting em 2016. Nesse mesmo ano foi emprestado ao Belenenses e em 2017 regressou a Alvalade onde se encontra.



Vítor Gomes, em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, enumerou os predicados do jovem futebolista: “É uma excelente pessoa, como jogador é de uma entrega total. É muito forte como médio defensivo, tem boa qualidade de passe e muito forte no jogo aéreo”.





Afinal o que falta para João Palhinha se impor no Sporting? Nada na opinião de Vítor Gomes: “É um excelente jogador com muito futuro”.E sobre os próximos tempos Vítor Gomes realista deixou a sua opinião: “Não pode ser uma aposta intermitente, se não jogar no Sporting deve sair e jogar porque é um elemento-chave em qualquer equipa. Tem de jogar para crescer ainda mais”.