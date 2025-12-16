João Pedro Sousa deixa comando técnico do AFS





Onda de maus resultados





Desde o ínicio do campeonato a equipa das Aves ainda não encontrou a estabilidade necessária, somando já uma série de maus resultados. O emblema de Vila das Aves é o primeiro a trocar duas vezes de treinador esta temporada, depois de José Mota, que saiu à quinta jornada.

O agora ex-treinador do 'lanterna-vermelha' já não orientou o treino desta terça-feira, véspera do jogo em Guimarães, para o encontro da Taça de Portugal. A sessão de trabalho foi liderada pelos treinadores interinos do clube, que vão estar amanhã no banco no jogo frente ao Vitória SC.O agora ex-treinador do AFS, João Pedro Sousa, só venceu na Taça de Portugal, frente ao Fornos de Algodres (7-0) e ao Académico de Viseu (7-6 nas grandes penalidades). Já na primeira liga portuguesa não foi além de dois empates, num registo que inclui seis derrotas.O técnico português tornou-se o sexto treinador a deixar o comando de uma equipa da I Liga durante a atual época desportiva. Ivo Vieira tinha sido, até ao momento, o último treinador a abandonar o comando técnico de um clube, ao deixar o Tondela à 11.ª jornada.O AFS é último classificado da I Liga, com apenas três pontos e nenhuma vitória em 14 jornadas, e está a seis do penúltimo Tondela, também em zona de despromoção.