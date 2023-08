João Pedro Sousa diz que Sporting de Braga "é um candidato a uma época forte"

João Pedro Sousa tem consciência das dificuldades que o adversário vai impor, ainda assim garantiu, em conferência de imprensa de antevisão da partida que abre a edição 2023/24 da I Liga, que o Famalicão “não vai abdicar da sua forma de pensar e abordar o jogo”.



“Vamos ter um desafio tremendo. Estamos perante um candidato ao título, um candidato a uma época forte e que tem uma ambição muito grande. O Braga iniciou uma época que foi preparada muito bem, logo no início da competição está praticamente na máxima força. Nós, para combater isto, temos de ter a nossa ambição. Nunca abdicaremos da nossa forma de pensar e abordar o jogo e de disputar o jogo para fazer o melhor possível", garantiu.



Ainda assim, o treinador do clube famalicense revelou-se preocupado por uma parte considerável dos reforços estar a chegar já com a época em andamento e depois da eliminação do Famalicão da Taça da Liga. Nesta altura, João Pedro Sousa estava à espera de estar mais adiantado no que à organização do plantel diz respeito.



“Esta última época, tivemos a felicidade de garantir a permanência bastante mais cedo do que acontece. Tivemos as primeiras reuniões para preparar a época em março. A minha ideia seria chegar a esta altura e estarmos mais adiantados, como outros clubes conseguiram fazer, senão pode castrar-nos, como nos castrou em anos anteriores, na nossa ambição”, começou por explicar.



João Pedro Sousa deixou um alerta: “Em todas as épocas, com exceção da primeira, todos os treinadores que começaram a época, não foram os que a terminaram. Uma das coisas que aconteceu sempre foi este arranque tardio, esta insegurança no início da competição”.



O treinador confirmou ainda que Iván Jaime vai ser ‘baixa’ no Famalicão para a deslocação a Braga. O médio espanhol está ainda indisponível para competir, face à possibilidade de ser transferido neste ‘mercado’.



“Gostava muito de contar com ele, mas o Iván Jaime não vai jogar. Estamos a falar de questões de mercado, falei muitas vezes com o Jaime, mostra-se indisponível para competir. Ao nível do treino não tenho nada a apontar, mas o Jaime mostra-se indisponível para competir. É uma questão que a administração tem de resolver”, concluiu.



O capitão Riccieli também anteviu um “jogo muito difícil” perante “uma equipa muito boa”, mas garantiu que o Famalicão está preparado para dar uma boa resposta.



“Tenho a certeza de que o Sporting de Braga vai ser uma das grandes equipas deste campeonato. Mas espero que possamos fazer um grande jogo também. Estou confiante nisso. Temo-nos preparado bem. Vamos tentar fazer um bom resultado”, garantiu.



O Famalicão desloca-se na sexta-feira ao terreno do Sporting de Braga, às 20:15, para disputar o encontro que marca o arranque da I Liga portuguesa de futebol e que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.