João Pedro Sousa espera "jogo exigente" frente ao Arouca

João Pedro Sousa desvalorizou, na conferência de imprensa de antevisão da partida, os últimos resultados da equipa comandada por Daniel Ramos e garantiu que está preparado para as dificuldades que poderão aparecer.



“É uma equipa dura e vai ser um jogo duro. É uma equipa muito organizada, independentemente dos resultados que teve recentemente. Vai ser um jogo extremamente complicado, pois o Arouca preparou-se muito bem para esta época. Têm uma forma de jogar diferente e não esperamos mais do que um jogo exigente”, disse o treinador, que, ainda assim, garantiu que a equipa do Famalicão está preparada para conquistar os três pontos.



Questionado sobre o arranque do campeonato, o treinador da equipa famalicense garantiu que está “satisfeito”, mas não com os resultados.



“Foi difícil. As probabilidades de ir ganhar a Braga eram reduzidas, no entanto, logo a seguir, não conseguimos vencer o jogo com o Moreirense. Se estou satisfeito? Estou, mas não de uma forma ‘resultadista’, não pelos resultados, mas pela integração de jogadores que não tiveram pré-época e começam a atingir níveis físicos e táticos que nos vão levar a outros patamares competitivos", frisou.



Numa conferência de imprensa em que foram abordados vários temas, João Pedro Sousa falou ainda do elevado número de minutos de tempo de compensação que têm sido aplicados na presente temporada.



"Só sou contra darem minutos a mais sem qualquer tipo de razão. Se é preciso dar 10 minutos, damos 10. Se dermos 10 minutos só porque sim, o caminho não é esse. Temos de perceber como podemos aumentar o tempo útil de jogo. Não é o Famalicão que faz antijogo, não é o Arouca, não é o Gil Vicente. São todos. Há equipas que utilizam alguns momentos para recuperação física, tática. Isso faz parte do jogo. Temos de pensar como se pode aumentar a percentagem de tempo útil sem dar tanto tempo de desconto. Temos melhor árbitros do que em Inglaterra, têm mais potencial, mas apitam pior", salientou ainda.



O treinador falou também da liderança do Boavista, um clube que conhece bem, e numa situação delicada de salários em atraso.



“Conheço bem a forma de pensar daquele clube, conheço uma grande parte dos jogadores que lá estão e sei do caráter deles. O clube atravessa dificuldades grandes por questões de décadas, poderão condicionar, mas dentro de campo esta classe operária vai buscar forças onde os treinadores muitas vezes não sabem como. O Boavista está a ganhar e está a jogar muito bem. Não me surpreende”, disse.



O Famalicão, sétimo classificado, com oito pontos, recebe na sexta-feira, às 20:15, o Arouca, 11.º, com seis, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se será arbitrado por Bruno Vieira, da associação de Lisboa.