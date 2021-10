João Pedro Sousa garante que “plano de carreira” continua a passar pelo Boavista

“É só uma notícia. Não há que dramatizar ou dizer que há caso. O mercado está sempre ativo e são situações perfeitamente normais no futebol. Pode ser sinal de que as coisas estão a ser bem feitas no Boavista e há interesse de outros clubes em vários jogadores. Isso é que me deixa orgulhoso. Tudo o resto não me desvia um milímetro da atenção e concentração no meu trabalho diário e no próximo jogo”, frisou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Sporting de Braga, da oitava jornada da prova.



O diário desportivo Record noticiou hoje que João Pedro Sousa teria sido recentemente alvo de uma sondagem do Al-Ettifaq, com o atual 10.º colocado do campeonato da Arábia Saudita a ponderar avançar com uma proposta para garantir os serviços do treinador.



“Antes do Jackson Porozo, tivemos clubes interessados no Gustavo Sauer e em outros jogadores que saíram. É um sinal positivo do trabalho, não só do treinador, mas de toda a estrutura e do clube”, reiterou, numa altura em que soma cinco vitórias, três empates e duas derrotas em 10 jogos no comando técnico do Boavista, ao qual chegou em junho.



Sem vencer há quatro rondas para o campeonato, os ‘axadrezados’ procuram alcançar a terceira vitória neste século para a I Liga em Braga, onde esperam dificuldades advindas da mudança de dinâmicas e de posições dos jogadores minhotos durante os 90 minutos.



“Com o Carlos Carvalhal, o Sporting de Braga sempre nos habitou a este tipo de jogo. Há momentos em que inicia a sua construção a dois ou a três, sendo que pode defender a quatro ou a cinco. São estes desafios que nos irá colocar. Independentemente do momento que atravessa, é uma equipa muito forte e de qualidade, com objetivos distintos dos nossos, mas seguramente não tem mais vontade de ganhar do que nós”, observou.



Os ‘arsenalistas’ têm protagonizado um arranque irregular na I Liga, com apenas três triunfos em sete jornadas, e voltarão a competir três dias depois da vitória na receção aos dinamarqueses do Midtjylland (3-1), para a segunda jornada do Grupo F da Liga Europa.



“A análise desse jogo veio confirmar muitos pontos fortes do adversário. Tentaremos explorar alguns pontos em que achamos que o Braga não é tão forte. Agora, penso que o resultado não vai influenciar em nada o desenrolar do jogo. São duas equipas que vão tentar ganhar e olham muito mais para ganhar do que para não perder”, projetou.



Privado do norte-americano Reggie Cannon, do francês Yanis Hamache e do espanhol Javi García, todos devido a lesão, João Pedro Sousa reconhece que o Boavista “ainda não está preparado neste momento para competir ao nível do potencial do seu plantel”.



“As equipas profissionais têm de estar preparadas para este desgaste. Há uma semana, jogámos três vezes em sete dias e, mesmo limitados, fomos competitivos. Agora, não me parece que haja vantagem para nós, quando o Braga até vem de uma vitória”, concluiu o técnico, que já jogou como sénior pelos minhotos e liderou a respetiva equipa de sub-19.



O Boavista, sétimo, com nove pontos, visita o Sporting de Braga, quinto, com 12, no domingo, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga, no encontro de encerramento da sétima jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.