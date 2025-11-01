João Pedro Sousa recusa dramatismo antes da receção ao Tondela

“Não há que esconder que, nesta altura, qualquer jogo é muito importante para nós, pelo momento que atravessamos e a classificação que ocupamos. De modo algum podemos permitir que as distâncias aumentem, mas não vamos criar neste jogo a ideia do tudo ou nada”, disse João Pedro Sousa, na antevisão ao encontro de domingo.



O AVS ainda não venceu no campeonato e a receção ao Tondela, a equipa mais próxima na tabela, surge após a derrota nos Açores (2-0), ainda mais pesada pelas incidências do jogo, com o técnico a quebrar o silêncio e a denunciar uma “má arbitragem” e “um penálti ridículo”, que, no seu entender, retirou à equipa a possibilidade de lutar por um resultado melhor.



“Temos de abordar o jogo sem pensar no ‘se não ganharmos’, com determinação e muito concentrados nas tarefas”, sublinhou, procurando tirar proveito da “forma como os jogadores estão a trabalhar, da atitude competitiva” e de uma “sensação clara” de evolução e melhoria do jogo.



João Pedro Sousa assegurou que “têm sido boas semanas de trabalho”, apesar dos resultados, e insistiu na importância de o grupo “agarrar-se ao trabalho” e “encarar o futuro com a melhor determinação possível”.



“Queremos atacar o jogo com a máxima força e atitude para ganharmos. Temos de ser mais competentes, criar mais desequilíbrios no adversário, rematar e cruzar mais, finalizar e marcar mais golos, porque, sem golos, não vamos conseguir ganhar seguramente”, reforçou.



O treinador elogiou o Tondela, equipa com “comportamentos virados para a baliza adversária, com e sem bola”, e que “vai tentar pressionar alto”.



“Vai criar-nos desafios e olha para a baliza adversária sem qualquer tipo de complexo ou problema”, acrescentou, convicto de que “a equipa que melhor gerir as emoções, nos bons e maus momentos, pode estar em vantagem”.



João Pedro Sousa admitiu a integração de Rúben Semedo na lista de convocados, embora o longo tempo de paragem do central desaconselhe a sua utilização imediata.



Os espanhóis Molina e Algobia estão lesionados e são baixas certas.



O encontro entre o AVS, último classificado, com um ponto, e o Tondela, penúltimo, com cinco, realiza-se no domingo, às 15:30, no estádio do Clube Desportivo das Aves, e será arbitrado por Luís Filipe, da associação de Lisboa.