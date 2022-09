João Pedro Sousa volta a treinar o Famalicão

Quase três meses após ter saído dos sauditas do Al-Raed, que orientou desde janeiro, o luso-angolano oficializou o regresso ao clube pelo qual se estreou como técnico principal, numa conferência de imprensa realizada no relvado do Estádio Municipal de Famalicão.



João Pedro Sousa, de 51 anos, vai cumprir a terceira experiência na I Liga, na sequência de passagens por Boavista (2021/22) e Famalicão, que comandou entre maio de 2019 e janeiro de 2021, acumulando 21 vitórias, 19 empates e 19 derrotas em todas as provas.



A saída à 16.ª ronda da edição 2020/21 do campeonato, na 16.ª posição, com 14 pontos, contrastou com o desempenho protagonizado em 2019/20, quando os minhotos, então promovidos à elite 25 anos depois, registaram a melhor prestação em 10 participações e terminaram no sexto lugar, com 54 pontos, a um do inédito acesso às provas europeias.



Antes de orientar pela primeira vez o Famalicão, João Pedro Sousa foi adjunto de Marco Silva no Estoril Praia (2012-2014) e no Sporting (2014/15), nos gregos do Olympiacos (2015/16) e nos ingleses do Hull City (2016/17), Watford (2017/18) e Everton (2018/19).



O treinador natural de Luanda também já tinha exercido essas funções nos famalicenses (2009/10) e nas camadas jovens do Sporting de Braga (2010/12), depois de ter atuado como avançado nos "arsenalistas", Desportivo de Chaves e Rio Ave, entre outros clubes.



O Famalicão, 16.º e antepenúltimo colocado, com quatro pontos, um abaixo da zona de manutenção automática, vai receber o Boavista, quarto, com 15, em 2 de outubro, às 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, em partida da oitava jornada do campeonato.