João Pereira aponta consistência ao Casa Pia

“A transição do que foi construído na época passada tem de passar muito pela consistência, não havendo muitas alterações. Obviamente que o plantel não está fechado, nem para saídas, nem para entradas, tem sido um mercado ativo, mas estamos focados nos jogadores que temos neste momento e com uma vantagem teórica, que depois temos de aplicá-la na prática, de já nos conhecermos desde a época passada e não existem alterações em grande número”, afirmou o treinador.



Em declarações antes de um treino aberto à comunicação social nos primeiros 15 minutos, durante o estágio dos "gansos" numa unidade hoteleira em Quarteira, no Algarve, João Pereira frisou o objetivo da manutenção na I Liga, mas com exigência interna.



“O Casa Pia vai ter sempre como objetivo a luta pela manutenção, mas tudo o que fazemos aqui diariamente tem de ser com maior rigor, detalhe e brio. Temos essa fome e sede de vencer cada vez maior e queremos ser uma equipa cada vez mais forte. Esse é o nosso grande objetivo e, se mantivermos a consistência diária, nós estaremos mais próximos das vitórias, que é o que queremos”, explicou o técnico.



Essa responsabilidade tem de ser iniciada desde a estreia na I Liga, uma vez que o sorteio ditou a receção ao bicampeão Sporting na primeira jornada, mas também a visita ao reduto do FC Porto na terceira ronda, no Estádio do Dragão.



“Não há melhor forma de começar do que com jogos de altíssima exigência. Por vezes se diz que nós é que criamos essa dita exigência e estamos a trabalhar para que consigamos fazer com que o jogo com o Sporting, sabendo da sua exigência, se torne mais fácil. Vamos jogar contra o campeão nacional, que entra em campo com essa responsabilidade, e nós temos a responsabilidade de fazer melhor do que na época passada, na forma como nos comportamos e treinamos”, adiantou.



Sobre o mercado, João Pereira praticamente confirmou a transferência do defesa central neerlandês Ruben Kluivert, que já não se encontra integrado neste estágio.



“É um jogador que foi comprado por 150 mil euros e, atualmente, está a ser falado para os cinco milhões de euros. É mérito do trabalho coletivo do departamento de 'scouting', que o identificou, do próprio Ruben Kluivert, da equipa, que o ajudou, e da equipa técnica e 'staff', que também o ajudaram a ser cada vez melhor”, disse.