João Pereira diz que entrada no ‘onze’ e convocatória do Casa Pia "está cara"

"O ‘onze’ está ‘caro’, mas até a convocatória está ‘cara’ neste clube. Este plantel é vasto, temos jogadores a regressar de um período de lesão e vai ficar ainda mais ‘caro’. Têm de sentir o privilégio em jogar no Casa Pia e só o facto de pertencer ao clube já tem de ser um sentimento de orgulho muito grande. Têm de ter o prazer de conquistar esse espaço, têm treinado muito bem semana após semana e tem sido cada vez mais difícil fazer a convocatória”, apontou, em conferência de imprensa.



Os ‘gansos’ regressaram na derradeira jornada aos triunfos, com várias alterações na defesa e meio-campo, “a dar dinâmicas diferentes”, terminando um período de menor fulgor no início da época, à qual quer dar seguimento frente ao Famalicão.



“[O Famalicão] É uma equipa coesa, forte e com identidade bem vincada. Já teve momentos de altos e baixos e, neste momento, mostra estabilidade. Nós vimos de uma vitória e de uma fase em que não estávamos contentes. Todas as equipas vão ter essas fases, mas não queremos estar nelas e trabalhamos para não estar. Nós, felizmente, demos uma boa resposta e vamos querer dar continuidade”, salientou.



O adversário entrou bem no campeonato, com três vitórias, um empate e somente uma derrota, no último jogo, contra o bicampeão Sporting, tendo sido o único com golos sofridos, mas o Casa Pia quer “desbloquear e contrariar o bom momento”.



“É uma equipa que sabe jogar curto, de forma associativa, e atacar a profundidade com laterais muito projetados e médios muito combativos. É competente também na bola parada. O Famalicão não tem tido tantas mudanças, nós encontramo-nos a caminhar para isso e prova disso foi o jogo com o Arouca, já com uma identidade mais próxima da que idealizamos. Estamos aquém do que somos capazes, mas precisamos de tempo para transformar a equipa no que pretendemos”, expressou.



João Pereira lembrou ainda a mudança de relvado em Rio Maior, que deixa o Casa Pia a conhecer o ‘tapete’, mas já tendo as ‘caras novas’ adaptadas e Yassin Oukili de volta após lesão, ao invés de Ricardo Batista, Severina, Nsona e Clau Mendes.



“Temos um bom espírito de grupo e é fácil nesse sentido. Independentemente de ganharmos ou não, é muito mérito deles. Méritos dos nossos capitães, pela forma como lideram o grupo, e dos que chegaram pela forma humilde, mesmo tendo as suas personalidades. Também faz de nós diferentes a forma como os acolhemos aqui e como estamos preparados, em que o objetivo é acelerar essa integração e adaptação, para termos uma equipa cada vez mais forte”, considerou o treinador.



O Casa Pia, nono, com seis pontos, recebe o Famalicão, quinto, com 10, às 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, que terá a arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.



