João Pereira em processo de renovação com Casa Pia após abordagem inglesa

“Tenho renovação automática. Estou feliz aqui e acredito no projeto, mas nós não sabemos o que poderá aparecer no dia de amanhã. O mais natural é eu continuar aqui e tenho o processo de renovação a decorrer. Porém, tenho uma cláusula que pode ser batida e, depois, dependerá do projeto e da voz ativa do Casa Pia”, disse.



Durante a conferência de imprensa de antevisão à visita a Vila Nova de Famalicão, para a 34.ª e última jornada da I Liga, João Pereira afirmou que pensa mais no futuro em relação ao curso de treinador do que na continuidade no Casa Pia, deixando uma reflexão.



“Será que não chega ganhar ao Benfica e ganhar duas vezes ao Sporting de Braga? O que será preciso fazer mais para existir, talvez, uma exceção? O telefone tocou a meio da época para a segunda divisão inglesa, perguntaram-se se eu tinha o curso UEFA Pro, disse que não e, a partir daí, nada podia avançar. Estamos a abdicar de potenciar treinadores, seja em que mercado for”, explicou o treinador, de 33 anos.



João Pereira não foi admitido no próximo curso UEFA Pro da Federação Portuguesa de Futebol e voltou a abordar isso na véspera do fecho da temporada dos ‘gansos’, que visitam Famalicão com a melhor classificação de sempre na I Liga em mente.



“Ninguém se irá lembrar da vitória com o Sporting de Braga se não conseguirmos outro resultado positivo. Sabemos o historial fora de portas e é algo que queremos inverter, sabendo que a forma como terminamos será sempre importante. A época do Casa Pia está a ser positiva”, realçou o técnico, que quer manter o sétimo lugar.



A melhor prestação classificativa de sempre da equipa lisboeta foi a nona posição da última época, sendo que o Casa Pia depende apenas de si para segurar o atual sétimo lugar, defrontando o oitavo colocado, num encontro em que poderá haverá mais rotatividade na equipa.



“É sempre difícil chegar ao fim e podermos agradar a todos. Falta o Khaly ter essa oportunidade de se estrear, todos merecem. Cá estarei para tomar decisões e, se não cumprir com tudo, serei o primeiro a pedir desculpa a quem falhei. Só falta o Khaly e logo veremos. Temos jogado com futebolistas que não tinham tido grandes oportunidades e estão a destacar-se. Deixa-nos extremamente satisfeitos”, frisou.



João Pereira chegou ao Casa Pia depois de se ter sagrado campeão da Liga 3 pelo Alverca, clube que pode assegurar a segunda subida seguida e regressar à elite do futebol português, tendo o treinador desejado “a maior sorte” ao seu antigo clube.



O Casa Pia, sétimo, com 45 pontos, visita o Famalicão, oitavo, com 44, na sexta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal de Famalicão, num encontro que será arbitrado por Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.