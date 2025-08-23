João Pereira pede mais coragem ao Casa Pia contra FC Porto "de 100 milhões"

“É um jogo de exigência alta, contra uma equipa que não é do nosso campeonato, mas queremos bater-nos de frente, tal como quisemos contra o Sporting, mas não conseguimos. Temos mais uma oportunidade para nos transcendermos e elevar a coragem que faltou contra o Sporting. Temos de ter muita coragem para jogarmos mais, pois na organização acredito que conseguimos colmatar a diferença”, disse.



Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os ‘dragões’, João Pereira lembrou a receção da primeira ronda ao bicampeão Sporting, em que os ‘gansos’ saíram derrotados por 2-0, mas demonstrou ambição na conquista de três pontos.



“O favoritismo tem de estar do lado do adversário. Na prática, se nós formos muito organizados, corajosos, ambiciosos e acreditarmos, é meio caminho andado para sairmos com pontos. Falo no plural, com uma linha de pensamento mais positiva. Vamos apontar para mais do que para menos. É essa a mentalidade com que nós entramos aqui diariamente, para conseguirmos bater o pé a uma equipa que teve um investimento de 100 milhões de euros”, expressou o treinador dos casapianos.



João Pereira e o treinador italiano do FC Porto, Francesco Farioli, destacam-se nas idades jovens de cada um, com o técnico da turma lisboeta a dizer que são ambos “curiosos e que gostam de aprender”, sobretudo com um início exigente de época.



“Jogarmos fora novamente é um grande desafio para nós. Queremos aproveitar a exigência destas três primeiras jornadas para nos alimentarmos cada vez mais no crescimento da equipa, que está constantemente em reformulação e a moldar-se para o que nós queremos”, frisou, sobre o arranque com Sporting, AVS e FC Porto.



Durante a semana, o Casa Pia viu sair do plantel o defesa central Isaac Monteiro e o médio brasileiro Pablo Roberto, com João Pereira a apontar que ainda é possível existirem mais movimentações na equipa, dado o aumento da “exigência interna”.



“A exigência interna está a aumentar, cada vez com mais critério. Existe uma base da época passada e a continuidade da direção e da equipa técnica. Sem eles, não conseguimos ter sucesso. Quem vier, que venha para somar. Quem sair, que seja pelo mesmo caminho de potenciação e valorização, que é o objetivo”, ressalvou.



O guarda-redes Ricardo Batista e os avançados Kelian Nsona e Clau Mendes estão de fora da partida, devido a lesão, enquanto o médio Yassin Oukili está em dúvida.



O Casa Pia, com três pontos, visita o FC Porto, um dos líderes, com seis, às 18:00 de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, a contar para a terceira jornada da I Liga de futebol, que terá a arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.



