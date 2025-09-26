João Pereira promete novidades e oportunidades no ‘onze’ inicial do Casa Pia

“Por vezes a equipa precisa de estabilidade, mas também há momentos em que a equipa é feita do coletivo e de diversas soluções. Queremos fazer acreditar a este grupo que são todos importantes e amanhã [sábado] serão dadas oportunidades. Os que entrarão também merecem e está na altura de lhes dar esse lugar”, frisou.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida em Moreira de Cónegos, João Pereira apontou que, do ponto de vista teórico, os lisboetas estão “um bocadinho melhores do que na época passada”, mas, na prática, ainda há muito a melhorar.



“Temos muito caminho a percorrer e não há zona de conforto. Estamos numa fase embrionária, muda muito rápido. Há uma proximidade pontual muito grande e não podemos relaxar em momento algum. Temos de nos manter todos os dias ligados e com ambição de trabalhar mais e melhor. Temos de focar em nós e apresentar a melhor equipa em termos de espírito de sacrifício, de grupo e de jogo”, sublinhou.



Dessa forma, o Casa Pia tem de corrigir alguns aspetos defensivos e ser corajoso com bola, criando mais dinâmicas, incidindo muito na bola parada ofensiva, onde pretende “ser uma das equipas mais competitivas da I Liga”, salientou o treinador.



“Estamos numa fase que consideramos boa, a curto prazo, com quatro pontos em dois jogos. Claro que queremos sempre mais e jogámos diante do Famalicão para ganhar, sabendo das adversidades. Agora, será uma outra equipa com excelentes individualidades, mas vamos jogar fora. Teremos de estar na nossa melhor versão. Ainda há muito trabalho a fazer, falta mesmo muito, estamos muito longe daquilo que queremos, mas a equipa tem dado uma boa resposta neste tempo”, realçou.



O técnico casapiano explicou que há jogadores que “ainda não estão no auge da capacidade física”, tendo Oukili e Severina em dúvida para o duelo e os lesionados Ricardo Batista, Nsona e Clau Mendes de fora para um jogo com uma boa equipa.



“O Vasco [Botelho da Costa] fez o trabalho de casa e rapidamente compreendeu o perfil do clube e as características de jogadores. É uma equipa de jogo associativo e bem organizada, gosta de ser pressionante e vão tendo alguma variabilidade no processo ofensivo e na bola parada”, elogiou, durante a sua análise ao adversário.



O Casa Pia, 11.º colocado, com sete pontos, visita o Moreirense, quinto, com 12, a partir das 15:30 de sábado, para a sétima jornada da I Liga de futebol, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, que terá arbitragem de José Bessa, juiz que se encontra filiado na associação do Porto.