João Pinheiro é o árbitro do clássico FC Porto-Benfica

João Pinheiro, de 34 anos, árbitro da Associação de Futebol de Braga, contará com Bruno Jesus e Luciano Maia como árbitros assistentes, enquanto no videoárbitro (VAR) estará Tiago Martins, coadjuvado por Luís Godinho.



O campeão FC Porto, segundo classificado, com 22 pontos, recebe o Benfica, líder, com 25, no Estádio do Dragão, em jogo com início às 20h15.



Este será o sétimo clássico de João Pinheiro, mas o primeiro entre FC Porto e Benfica, com o árbitro de Vila Nova de Famalicão, internacional desde 2016, a ter arbitrado seis jogos entre os ‘dragões’ e o Sporting.



O último dirigido por João Pinheiro foi na última época, em fevereiro de 2022, na visita do Sporting ao Dragão, num jogo com queixas da arbitragem por parte dos ‘leões’, que viram Coates ser expulso aos 49 minutos, com um segundo amarelo.



O central uruguaio tinha visto um primeiro amarelo aos 27 minutos, num lance de má avaliação do árbitro, e foi já em superioridade numérica que o FC Porto chegou ao 2-2, num jogo que terminaria com confrontos de parte a parte.



Desde então, o árbitro não foi nomeado para mais nenhum jogo entre 'grandes' e esta época apitou seis jogos da I Liga, dois com Benfica e FC Porto, e um da Taça de Portugal.



À quarta jornada, o árbitro esteve na visita das ‘águias’ ao Boavista, que os ‘encarnados’ venceram por 3-0, e na quinta ronda, na deslocação e também vitória, do FC Porto ao Gil Vicente, por 2-0.