João Pinheiro vai arbitrar partida que abre a quinta jornada

Luís Godinho (da AF Évora) vai estar no Estádio do Dragão para dirigir o jogo entre FC Porto e Nacional da Madeira. Na cidade de Famalicão, a equipa locale recebe o bicampeão Sporting, e terá como árbitro António Nobre, da AF Leiria.





De destacar ainda a promoção de três novos árbitros ao primeiro escalão do futebol português: Luís Filipe (AF Lisboa) que vai estar no Alverca-Tondela, duelo de recém-promovidos. Márcio Torres, de Viana do Castelo, vai dirigir a partida entre Moreirense e Rio Ave e Diogo Rosa (da AF Beja) arbitrará o Estoril Praia - AFS.





A quinta jornada da Liga Portuguesa terá iníciona próxima sexta-feira com os jogos que colocarão frente a frente Alverca e Tondela e o Benfica e o Santa Clara, no Estádio da Luz. Ambas as partidas têm início às 20h15.