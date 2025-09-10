João Pinheiro vai arbitrar partida que abre a quinta jornada
As nomeações do Conselho de Arbitragem da FPF para a quinta jornada foram conhecidas esta quarta-feira. João Pinheiro, o mais internacional dos árbitros, vai estar presente na partida que vai abrir nova ronda de jogos, entre Benfica e Santa Clara.
Luís Godinho (da AF Évora) vai estar no Estádio do Dragão para dirigir o jogo entre FC Porto e Nacional da Madeira. Na cidade de Famalicão, a equipa locale recebe o bicampeão Sporting, e terá como árbitro António Nobre, da AF Leiria.
De destacar ainda a promoção de três novos árbitros ao primeiro escalão do futebol português: Luís Filipe (AF Lisboa) que vai estar no Alverca-Tondela, duelo de recém-promovidos. Márcio Torres, de Viana do Castelo, vai dirigir a partida entre Moreirense e Rio Ave e Diogo Rosa (da AF Beja) arbitrará o Estoril Praia - AFS.
A quinta jornada da Liga Portuguesa terá iníciona próxima sexta-feira com os jogos que colocarão frente a frente Alverca e Tondela e o Benfica e o Santa Clara, no Estádio da Luz. Ambas as partidas têm início às 20h15.
Tópicos
Arbitragem , Quinta Jornada , I Liga , Benfica , Santa Clara , João Pinheiro , Luís Godinho , FC Porto , Nacional da Madeira , António Nobre , Sporting , Famalicão