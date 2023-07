João Rodrigues reeleito presidente do Farense

O dirigente, que encabeçava a única lista candidata, recebeu um total de 524 votos, registando-se ainda oito votos em branco e quatro nulos.O líder do clube algarvio tinha apresentado a sua demissão em 21 de junho, a um ano do fim do anterior mandato, decisão acompanhada em bloco pelos restantes membros dos órgãos sociais.Cristóvão Norte e José Alberto Pereira foram reeleitos presidentes da Assembleia Geral e do Conselho de Fiscalização, Contencioso e Sindicância, respetivamente.Após a tomada de posse dos novos órgãos sociais, transmitida nas redes sociais do clube, João Rodrigues considerou queO presidente reeleito salientou que o clube ainda se ressente da crise financeira que, na primeira década deste século, o levou aos escalões distritais.”, disse, embora reconhecendo que o emblema de Faro, já com mais de cinco mil sócios, tem “uma vitalidade como poucos” e um “futuro risonho”.Natural de Faro, João Rodrigues, de 61 anos, emigrou na juventude para a África do Sul, onde iniciou a vida empresarial.Tornou-se acionista da SAD do Farense aquando da presidência de António Barão e, em 2016, após a descida do clube algarvio ao Campeonato de Portugal, na altura o terceiro escalão do futebol português, adquiriu a maioria das ações e foi eleito presidente da SAD.Dois anos depois, em 2018, assumiu igualmente a presidência do clube, sucedendo a António Correia, tendo sido reeleito pela primeira vez em 2021.Sob a sua liderança, o Farense subiu à I Liga em 2020, após uma ausência de 18 anos, mas desceu um ano depois, tendo conseguido este ano nova promoção ao escalão principal.