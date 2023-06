João Teixeira está de saída do Desportivo de Chaves

”, destacou o emblema transmontano em nota divulgada nas redes sociais.João Teixeira é a segunda baixa do plantel anunciada pelo Desportivo de Chaves, depois da saída do guarda-redes brasileiro Paulo Vítor.” do capitão, o clube quis “”, lê-se na mesma nota.Numa “mensagem” divulgada pelo conjunto flaviense, João Teixeira agradeceu ao clube e deixou uma “palavra especial aos adeptos”, afirmando que esta é “uma despedida que custa”.”, vincou o médio português.Natural de Amora, no Seixal, o centrocampista passou, também, pelo Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal, emprestado pelo Benfica, clube no qual fez a formação, esteve ao serviço da equipa B e cumpriu dois jogos ao serviço da equipa sénior das "águias".João Teixeira prepara-se, agora, para enfrentar um terceiro desafio além-fronteiras, depois de ter vestido as cores do Wolverhampton e do Nottingham Forest, em Inglaterra.