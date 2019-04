Joca e Vitó chamados no Rio Ave para receção ao FC Porto

Lusa Comentários 25 Abr, 2019, 15:30 | Futebol Nacional

Os dois jogadores, que têm alinhado sobretudo pela equipa sub-23 dos vila-condenses, foram agora chamados ao lote dos eleitos do técnico Daniel Ramos para colmatar as ausências dos lesionados Diego Lopes e Leandrinho.



Também de fora das opções do treinador do Rio Ave para este jogo estão Fábio Coentrão, que terá de cumprir um segundo jogo de suspensão, e Galeno, que está em Vila do Conde por empréstimo dos 'dragões'



O Rio Ave, oitavo classificado com 38 pontos, recebe o FC Porto, segundo classificado com os mesmos 75 pontos do líder Benfica, na sexta-feira, a partir das 20:30, sob arbitragem Artur Soares Dias, da associação do Porto.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Léo Jardim e Paulo Vítor.



- Defesas: Matheus Reis, Rúben Semedo, Borevkovic, Junio Rocha, Afonso Figueiredo e Messias.



- Médios: Tarantini, Filipe Augusto, Jambor e Vitó.



- Avançados: Murilo, Bruno Moreira, Nuno Santos, Carlos, Ronan, Gabrielzinho, Joca, e Gelson Dala.