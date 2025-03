Joel Robles prolongou contrato com Estoril Praia até 2028

Robles representa desde 2024/15 o Estoril Praia no seguimento de uma longa carreira, com passagens por Espanha, de onde é natural e campeão europeu sub-21, Inglaterra e, mais recentemente, a Arábia Saudita.



“Joel Robles fica em casa por mais três épocas! O nosso guardião continuará a dar segurança às nossas redes", revelou o clube da Amoreira, através de uma publicação lançada nas suas redes sociais e site oficial.



Com 2.160 minutos repartidos por 24 partidas na presente edição da I Liga, todas como titular, o guarda-redes espanhol tem sido elemento fundamental para a época do Estoril Praia.



Robles cumpriu a formação e estreou-se como sénior no Atlético de Madrid, ao serviço do qual conquistou títulos de relevo como duas edições da Liga Europa, duas Supertaças Europeias e uma Taça do Rei espanhola.



O guarda-redes teve passagens pelos espanhóis do Rayo Vallecano e os ingleses do Wigan, por empréstimo do Atlético de Madrid, até rumar, em definitivo, ao Everton, em Inglaterra, onde cumpriu cinco épocas até regressar ao seu país para representar o Betis por quatro temporadas.



Joel Robles voltaria a Inglaterra para jogar pelo Leeds, em 2022/2023 e na época seguinte competiu na Arábia Saudita ao serviço do Al-Qadisiyah, ao serviço do qual conquistou a II Liga saudita.



No início da presente época, o possante guardião de 1,97 metros ingressou no futebol português, no qual se manterá por mais três épocas após ter acertado a renovação contratual com o Estoril Praia.



Após 26 jornadas, o Estoril Praia divide o sétimo lugar da I Liga com o Casa Pia, com 36 pontos conquistados.