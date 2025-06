Joel Sousa de saída do Tondela

Em comunicado, publicado na sua página oficial, a SAD do Tondela escreve que o clube e Joel Sousa, de 25 anos e natural de Tondela, fecham, a partir de 30 de junho, uma ligação com cerca de 17 anos.



“Nascido e criado no Os Pestinhas e no Clube Desportivo de Tondela, Joel é o exemplo perfeito do jogador 'da casa', tendo sido o primeiro de sempre dos escalões de formação dos ‘auriverdes’ a ser chamado às seleções nacionais, na altura com 14 anos para os sub-15 da equipa das Quinas”, refere o clube.



Segundo o Tondela, Joel Sousa, “desde cedo, assumiu o sonho de defender as redes tondelenses na I Liga, desejo que concretizou em 27 de novembro de 2020, em pleno Estádio João Cardoso, a sua casa de sempre, frente ao Vitória”.



No documento, o Tondela agradece “todo o empenho, paixão e entrega” com que defendeu as cores do clube beirão e deseja “toda a sorte para o futuro pessoal e profissional” ao guarda-redes.



De saída no final do mês está também Rodrigo Ramos que regressa ao Estoril Praia, após um ano de empréstimo.



No Tondela, o avançado de 21 anos estreou-se nas competições profissionais e “foi uma das peças chave na subida e título conquistados pelos ‘auriverdes’, tendo somado quatro golos e cinco assistências, num total de 29 jogos realizados”.



“Num ano de crescimento e aprendizagem, o Tondela agradece todo o empenho e profissionalismo demonstrado desde o dia um no [Estádio] João Cardoso”, realça a SAD beirã.