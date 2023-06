"Jogo Bonito" lança OPA sobre 49,22% da Boavista SAD

De acordo com comunicado do regulador do mercado de capitais, a Jogo Bonito Group procedeu "ao".A CMVM refere ainda que, como contrapartida, são oferecidos 0,56 cêntimos por cada ação da sociedade visada, sendo o montante total da Oferta de 768.712,00 euros, a pagar em dinheiro. A contrapartida será paga em dinheiro pela oferente aos destinatários que aceitem a Oferta e cumpram as demais formalidades previstas no prospeto da Oferta.Segundo a nota, a OPA vai decorrer entre as 8h30 de 23 de junho (hoje) e as 15h00 de 7 de julho de 2023, podendo as respetivas ordens de venda ser recebidas até ao termo do prazo. Os detentores das ações que aceitem a OPA poderão revogar essas declarações de aceitação até ao dia 3 de julho deste ano.Ainda de acordo com a CMVM, o resultado da OPA será apurado pelo Bison Bank, previsivelmente no dia 10 de julho de 2023, isto é, no segundo dia útil após o termo da Oferta. O resultado estará disponível logo após o seu apuramento no sítio da internet da CMVM.Em agosto de 2021, a CMVM determinou a divulgação imediata de um anúncio preliminar de lançamento de uma OPA sobre todas as ações da Boavista SAD por parte de Gérard Lopez, que, mais tarde, acabaria por oficializar a aquisição de 50,78% do capital social, por entre 1.279.596 ações (36,56%) do clube e 497.704 (14,22%) da BFC Investimentos.Essa oferta foi preliminarmente divulgada pela "Jogo Bonito" em dezembro desse ano e a instrução do processo pela empresa compradora ficou recentemente concluída, cenário que levou o supervisor a anunciar na quinta-feira o prospeto ratificado e o anúncio de lançamento.A entrada do grupo associado ao hispano-luxemburguês Gérard Lopez na SAD do nono colocado da edição 2022/23 do campeonato tinha sido aprovada por unanimidade pelos associados das "panteras", numa assembleia-geral efetuada em 10 de outubro de 2020.