Jogo Braga-Benfica implica cortes de trânsito na Rua S. Martinho

Em comunicado, a PSP refere que os cortes se registarão aquando da passagem das comitivas dos dois clubes.



No final do jogo, durante a saída das comitivas, também haverá cortes de trânsito, em horários ainda não definidos.



A PSP aconselha os adeptos a evitarem levar a sua viatura até às proximidades do estádio, sob pena de ficarem sujeitos a “longos períodos de espera, quer à chegada, quer no seu regresso a casa”.



Aconselha ainda aos adeptos a irem com antecedência, para a realização dos normais procedimentos de segurança, a não adotarem comportamentos geradores de violência e a incentivarem o 'fair-play'.



Pede também que colaborem e acatem as indicações dos assistentes de recintos desportivos.



Sporting e Benfica entram na 34.ª e última jornada da I Liga de futebol empatados, com 79 pontos, com os 'leões' a receberem o Vitória de Guimarães e as 'águias' a visitarem o Sporting de Braga, tendo ambos os jogos início marcado para as 18:00 de sábado.



Em caso de igualdade pontual, o Sporting conquista o campeonato, face à vantagem no confronto direto com o Benfica (vitória por 1-0 em Alvalade e empate 1-1 na Luz).



Os festejos vão obrigar a uma articulação entre Braga e Lisboa, com a Polícia de Segurança Pública (PSP) a explicar que será uma operação “complexa”, em que espera cooperação dos adeptos.



“Contamos, quer no estádio [em Lisboa ou Braga], quer mais tarde, no recinto dos festejos, que todas as pessoas sigam as instruções da PSP. Estaremos na perspetiva de equilibrar tolerância, e facilitar um ambiente, com firmeza para o cumprimento da lei”, adiantou hoje o superintendente Luís Elias, do Comando Metropolitano da Lisboa.