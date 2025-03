Jogo contra FC Porto é "para ganhar", diz Carvalhal

Os minhotos perderam com o Rio Ave, 2-1, na última ronda, quebrando um ciclo de sete jornadas seguidas a somar pontos (seis vitórias e um empate), estando agora a três pontos do terceiro lugar, ocupado pelo FC Porto.



Questionado sobre se a equipa encara este jogo como uma última oportunidade para lutar pelo terceiro lugar, o treinador dos bracarenses notou que “faltam 10 jogos para acabar” o campeonato.



“O jogo de amanhã [sábado] não decide nada, mas é muito importante devido a esse contexto, o de ser contra uma equipa que está três pontos à nossa frente”, afirmou em conferência de imprensa.



Carlos Carvalhal elogiou o FC Porto, “uma equipa boa, que mudou de treinador e está a consolidar” o novo estilo implementado por Martin Anselmi, notando que ainda não perdeu para o campeonato sob o comando do técnico argentino.



Apesar da derrota em Vila do Conde, Carlos Carvalhal garantiu que o Sporting de Braga está “confiante” e que vai jogar “cara a cara para vencer”.



“Espero um FC Porto forte, começa a notar-se o dedo do treinador em função das semanas limpas [de trabalho], mas também queremos um Braga forte, a jogar olhos nos olhos, que sinta o ambiente, queremos uma noite à Braga”, disse.



A equipa bracarense só marcou dois golos nos últimos quatro jogos e não pode contar no ataque com Roger, devido a lesão, e Fran Navarro, emprestado pelo FC Porto, aos quais se juntam Vítor Carvalho, também lesionado.



“Claro que, se não fizermos golos ou sofrermos, todos ficamos preocupados, mas temos jogadores para fazer golos. Temos que continuar a criar oportunidades, mas, uma coisa é ter um jogador, como muitos clubes têm, que, por si só, individualmente, é capaz de fazer um golo. Nós não temos esse tipo de jogadores, temos jogadores que precisam de se associar para marcar. Na realidade, podíamos ter feito mais golos [nos últimos jogos], concordo”, disse.



O treinador lamentou a lesão de Roger, jogador que empresta “imprevisibilidade, velocidade e alegria” ao jogo, mas frisou ter outras opções provenientes da formação ‘arsenalista’, tendo elencando Rúben Furtado, extremo de 19 anos que alinha na equipa B, e Sandro Vidigal (17) dos juniores e sub-23.



“O Rúben Furtando é um jogador mais parecido com o Roger, de pé esquerdo no lado direito, é um jogador muito associativo, com grande qualidade de passe. O Sandro Vidigal é um miúdo muito potente, muito forte, gosta de fazer golos e tem sentido de baliza e pode ser uma mais-valia”, disse.



Carlos Carvalhal desvalorizou ainda o erro de Hornicek no primeiro golo do Rio Ave, considerando que acontece “a todos os guarda-redes do mundo: ele é um grande guarda-redes, vai cometer erros, como todos os guarda-redes e jogadores, sendo mais novos ou mais velhos”, disse.



Bambu, que saiu lesionado diante dos vila-condenses, está apto e pode ser opção. Zalazar e Niakaté tiveram “alta clínica”, mas o treinador disse que ainda vai consultar o departamento de performance para saber se pode utilizar os jogadores para não acontecerem “problemas” com os atletas a terem “recidivas”.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 47 pontos, e FC Porto, terceiro, com 50, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.