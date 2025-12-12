Jogo entre Nacional e Tondela reagendado para as 18h00 de segunda-feira

As condições meteorológicas adversas no aeroporto da Madeira obrigaram ao cancelamento do voo da formação tondelense, sendo que a partida, inicialmente marcada para sábado, às 15:30, foi reagendada para segunda-feira, às 18:00, no Estádio do Madeira, no Funchal.



Mais de metade dos voos previstos para hoje, entre partidas e chegadas ao aeroporto da Madeira, acabaram cancelados devido ao mau tempo, que inclui precipitação, vento forte e agitação marítima.



O Nacional, 14.º colocado, com 12 pontos, recebe o Tondela, 16.º, com nove, para a 14.ª jornada do campeonato, sob arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.