Futebol Nacional
1.ª Liga
Jogo entre Sporting de Braga e Gil Vicente marcado para 19 de outubro
O Sporting de Braga vai receber o Gil Vicente em 19 de outubro, depois de o jogo ter sido adiado devido a um surto de infeções gastrointestinais nos bracarenses, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
O encontro da segunda jornada da I Liga estava inicialmente marcado para 16 de agosto, mas “um quadro de infeções gastrointestinais” deixou os ‘arsenalistas’ com apenas sete jogadores de campo e três guarda-redes disponíveis.
Os sintomas começaram a surgir depois de o Sporting de Braga ter defrontado os bielorrussos do Dínamo Minsk, em Beroe, na Bulgária, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.
Os dois clubes minhotos vão defrontar-se às 20:15 de 19 de outubro, no Estádio Municipal de Braga.
Com menos um jogo disputado, o Sporting de Braga é sexto classificado, com 11 pontos, mais três do que o Gil Vicente.
Os sintomas começaram a surgir depois de o Sporting de Braga ter defrontado os bielorrussos do Dínamo Minsk, em Beroe, na Bulgária, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.
Os dois clubes minhotos vão defrontar-se às 20:15 de 19 de outubro, no Estádio Municipal de Braga.
Com menos um jogo disputado, o Sporting de Braga é sexto classificado, com 11 pontos, mais três do que o Gil Vicente.