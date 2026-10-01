Jogo entre Sporting de Braga e Gil Vicente marcado para 19 de outubro

O encontro da segunda jornada da I Liga estava inicialmente marcado para 16 de agosto, mas “um quadro de infeções gastrointestinais” deixou os ‘arsenalistas’ com apenas sete jogadores de campo e três guarda-redes disponíveis.



Os sintomas começaram a surgir depois de o Sporting de Braga ter defrontado os bielorrussos do Dínamo Minsk, em Beroe, na Bulgária, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.



Os dois clubes minhotos vão defrontar-se às 20:15 de 19 de outubro, no Estádio Municipal de Braga.



Com menos um jogo disputado, o Sporting de Braga é sexto classificado, com 11 pontos, mais três do que o Gil Vicente.



