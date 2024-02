Jogos da I e II Liga com minuto de silêncio em memória de João Oliveira Pinto

“Por solicitação do SJPF [Sindicato de Jogadores], vem a Liga Portugal decretar um minuto de silêncio, em todos os jogos da jornada 21”, indicou o organismo, especificando a situação para os embates das duas Ligas profissionais.



A LPFP manifestou ainda “profundo pesar” pela morte do antigo jogador.



Também hoje, a Federação Portuguesa de Futebol decretou um minuto de silêncio em todas as competições no fim de semana sob sua organização.



João Oliveira Pinto, que se sagrou campeão mundial de sub-20 em 1991, em representação de Portugal, e vice-campeão europeu de sub-21, morreu na quinta-feira, aos 52 anos, vítima de doença prolongada.



Formado no Sporting, João Oliveira Pinto jogou depois em muitos clubes, como Vitória de Guimarães, Estoril Praia, Gil Vicente, Sporting de Braga, Farense, Marítimo e Académica, além de outros emblemas como o Atlético, o Imortal, o Amora, o Sesimbra e o Alfarim.



Atualmente, o antigo médio ofensivo exercia funções de delegado à Assembleia Geral da FPF, indicado pelo Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol.