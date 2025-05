Jogos entre P. Ferreira e Belenenses "à borla"

"Belenenses e Paços de Ferreira querem que seja o melhor play-off da história, por isso preparam uma grande festa do futebol, com todos os sócios e adeptos convidados a comparecer nos estádios do Restelo e da Capital do Móvel para 2 duelos com entrada livre", anunciaram os lisboetas.



O Belenenses, terceiro da fase de apuramento de campeão da Liga 3, é o anfitrião do primeiro jogo do play-off, no sábado, às 19h00, no Estádio do Restelo, em Lisboa, disputando o segundo encontro no terreno do Paços de Ferreira, 16.º e penúltimo classificado da II Liga, no dia 1 de junho, Estádio Capital do Móvel, pelas 17h00.



"A entrada nos dois jogos será gratuita para toda a gente. Encham o Restelo e o Capital do Móvel. Façamos juntos, a festa do futebol", escreveu o presidente dos pacenses, Rui Abreu, nas redes sociais.