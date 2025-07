Jonathan Buatu renova com o Gil Vicente

O jogador, internacional por Angola, que está no clube há época e meia, ficará vinculado aos "galos" até 2028, mostrando-se “entusiasmado” por fazer parte da evolução do clube.



“Sinto-me em casa no Gil Vicente. O clube tem um projeto muito interessante, está a crescer e quero fazer parte disso. Estou no sítio certo para, juntos, continuarmos a evoluir”, disse Buatu, em declarações aos meios do clube.



O defesa angolano projetou também a próxima temporada, antecipando que o plantel “tem qualidade para fazer uma época mais tranquila” que a anterior, em que terminou no 13.º lugar, com 34 pontos.



“Temos argumentos para fazer um bom campeonato. O ambiente do grupo está bom, os jogadores que estão a chegar estão a acrescentar à qualidade. Estamos no sentido certo para mostrar todo o nosso potencial”, acrescentou.



Jonathan Buatu chegou ao Gil Vicente em 2024, oriundo dos franceses do Valenciennes, tendo, na época passada, participado em 22 jogos.



O defesa central já tinha, em Portugal, representado o Rio Ave e também o Desportivo das Aves, ambos na I Liga, contando ainda com passagens pelos belgas do Standard Liège, Genk, FC Brussels, Waasland-Beveren, Mouscron, Sint-Truiden, pelos turcos do Eyüpspor e pelos ingleses do Fulham.