Jorge Jesus considera Cristiano Ronaldo "a bandeira de Portugal" além-fronteiras

O técnico de 71 anos protagonizou o último painel do segundo dia do Portugal Football Summit, uma cimeira organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Cidade do Futebol, em Oeiras, jogadores, treinadores e dirigentes, sem poupar nos elogios ao seu pupilo.

"Ninguém tem noção do que é este homem no mundo, eu também não a tinha e agora tenho. É incrível, ele é a bandeira de Portugal, não tenho dúvida. Onde a gente está, em qualquer país onde ele esteja, as pessoas não saem dali, do hotel, e não são 10 nem 20, são centenas de pessoas, só para ele passar e para o ver" vincou o técnico natural da Amadora.

Jorge Jesus enalteceu as capacidades do capitão da seleção portuguesa de futebol, que orienta na Arábia Saudita e que caracteriza como "fora do normal".

"O `Cris` tem hoje 40 anos e, só para vocês verem, ele é o meu jogador que nos jogos, não apenas em treinos, é o segundo jogador mais rápido da equipa, com 40 anos, e é o terceiro que mais `piques` dá, acima de 25 km/hora. Portanto, reparem que é uma coisa fora do normal, até fisicamente. Depois, como pessoa, do futebol para fora, é um homem muito inteligente, não é só saber jogar futebol, ele sabe muito mais além de futebol", vincou.

Jesus considerou que a presença de Ronaldo, assim como outras `estrelas`, engrandecem o futebol saudita e colocam-no ao nível dos principais campeonatos.

"O campeonato saudita é onde está uma grande fatia dos melhores jogadores do mundo, tem a ver com as grandes vedetas que lá estiveram e agora lá estão, por causa do Cris [Cristiano Ronaldo], Benzema ou Neymar. Estes são os três jogadores que deram uma projeção muito grande ao campeonato saudita", opinou.

Em função da qualidade desse campeonato, Jesus considerou o recorde de vitórias que estabeleceu, quando ainda orientava o Al Hilal, rival do Al Nassr, ainda mais digno de realce.

"As minhas 34 vitórias foram no campeonato saudita, não foram no campeonato do Luxemburgo. No campeonato saudita e não só, também na `Champions` da Ásia, onde [o registo] foi quebrado, no jogo da meia-final perdi 4-2 e aí é que se quebrou. Nesse ano, o Al Hilal ganhou tudo," lembrou o treinador.

Jesus confessou que "gostava" de regressar a Portugal, mas mostrou-se feliz no clube de Riade, sem ainda vislumbrar o fim da carreira.

"Sinto-me bem e que estou como a Amália [Rodrigues], que uma vez disse que iria cantar até a voz lhe doer; eu vou treinar até o meu corpo também me doer", prometeu, por fim.

O Portugal Football Summit teve início na quarta-feira e termina no sábado.