Jorge Jesus diz que abriu as portas do Brasil aos treinadores portugueses

Jorge Jesus chegou esta madrugada a Lisboa para passar a quadra do Natal e falou do presente e futuro com os jornalistas que o esperavam no aeroporto.O treinador deu publicamente a garantia de que vai voltar ao Brasil a 24 de janeiro para cumprir o contrato e disse acreditar que abriu as portas daquele país aos treinadores portugueses, como aconteceu nos últimos dias com Augusto Inácio (Avaí) e Jesualdo Ferreira (Santos).

"Há um antes e um depois. Foi fruto do nosso trabalho, sabíamos que tínhamos valor para ganhar os objetivos com que o Flamengo sonhava. Há 40 anos que não ganhava a Libertadores e há dez anos que não ganhava o campeonato. Não só ganhámos o campeonato brasileiro, como batemos os recordes todos", explicou o treinador.











Jorge Jesus tem contrato até maio de 2020 e vai cumpri-lo. O treinador passará agora um mês de férias em Portugal.O técnico está comprometido com o Flamengo, depois de ter feiro história em menos de uma temporada.Quanto há hipótese de regressar a Portugal disse que nunca é uma opção a desdenhar.Questionado pelos jornalistas, o finalista do Mundial de Clubes, olha para trás e sente orgulho no trabalho realizado mas tem dificuldade em definir-se como o melhor treinador português da atualidade, para ele melhor é o que ganha títulos.Quanto aos cinco clubes que o poderiam tirar do Flamengo mantém o tabu, continua a dizer aos jornalistas que eles sabem quais são, e diz sem cita nomes que são aqueles que podem ganhar a “Champions”.Agora é descansar e preparar a próxima época.Jorge Jesus já em Portugal depois de ter conquistado o titulo brasileiro a Taça dos Libertadores da América e ter participado na final do Mundial de Clubes que perdeu para o Liverpool.

O treinador, aos 65 anos, será condecorado brevemente com a Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.