Jorge Moreira disposto a manter-se no Leixões

A informação foi avançada à agência Lusa pelo próprio, o qual referiu que o prazo para a apresentação de candidaturas terminou no dia 7 deste mês.



“Todos pelo Leixões” é o lema da candidatura encabeçada por Jorge Moreira, que uma vez mais concorre sozinho e com a convicção de que “era importante para a vitalidade do clube” que houvesse concorrência ao cargo e “partilha de ideias”.



Jorge Moreira também considera que ser o único candidato “significa” que a direção a que preside está “a fazer um bom trabalho”, incluindo-se neste os esforços para levantar a hipoteca sobre o Estádio do Mar aplicada em 2011 e também recuperar o estatuto de utilidade pública perdido em 2018.



De um modo geral, Jorge Moreira entende que a sua direção “cumpriu quase na íntegra” os objetivos definidos para o triénio que agora termina.



O atual presidente leixonense foi eleito pela primeira vez para o cargo em dezembro de 2018, foi reconduzido há três anos e recandidata-se agora ao seu terceiro mandato.



Os estatutos do Leixões não preveem limitação de mandatos para a presidência do clube, mas o assunto pode vir a ser discutido de modo a atrair caras novas para uma instituição que tem “cerca de 2.000 atletas e 4.800 sócios” e detém 40% do capital da SAD, responsável pelo futebol profissional.



Jorge Moreira afirma ainda que vai a votos no dia 22 com uma lista que tem “malta nova”.



As eleições para os órgãos sociais do Leixões, para o quadriénio 2025/29, estão marcadas para o dia 22 deste mês, numa assembleia geral eleitoral que terá lugar no Estádio do Mar, em Matosinhos.