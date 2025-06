Jorge Silas assume comando técnico do Farense por uma época

“Traz com ele experiência, ambição e a garra que caracteriza bem o espírito Farense. Estamos prontos para escrever um novo capítulo”, salientou o clube de Faro nas suas redes sociais.



O Farense é o nono clube da carreira do treinador de 48 anos, iniciada no Belenenses, em 2017/18, e com passagens posteriores por BSAD, Sporting, Famalicão, AEL Limassol (Chipre), Mafra, Marítimo e União de Leiria.



Na época 2024/2025, Jorge Silas comandou o Marítimo, da II Liga, entre as quinta e oitava jornadas, e, à 11.ª jornada, assumiu a União de Leiria, do mesmo escalão, que levou do 12.º posto ao sexto lugar final, com 57 pontos.



“É com enorme orgulho, responsabilidade e ambição que assumo este desafio no Sporting Clube Farense. Sei o que este clube representa, a força dos seus adeptos e a história que carrega”, referiu o novo técnico do Farense, citado pelo clube.



Silas prometeu “trabalhar com rigor, paixão e compromisso diário para honrar” o emblema algarvio.



“Contamos com todos — jogadores, 'staff' e os nossos adeptos — para juntos fazermos desta caminhada um motivo de orgulho para toda a cidade de Faro e região do Algarve”, sublinhou.



Tozé Marreco deixou o comando técnico do Farense no final de maio, por mútuo acordo, na sequência do 17.º lugar na edição 2024/25 da I Liga, com 27 pontos, e consequente despromoção ao segundo escalão.