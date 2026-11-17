Futebol Nacional
Jorge Simão sucede a Vítor Martins no comando técnico do Desportivo de Chaves
O treinador português Jorge Simão assinou contrato com o Desportivo de Chaves até ao fim da época 2026/27, sucedendo a Vítor Martins no comando do emblema transmontano, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.
O técnico, de 50 anos, regressa a Trás-os-Montes após ter cumprido 17 partidas ao ‘leme’ dos flavienses na temporada 2016/17, antes de rumar ao Sporting de Braga.
Natural de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, Jorge Simão passou também por Boavista, Académico de Viseu, Santa Clara, Paços de Ferreira, Belenenses, Mafra e Atlético.
No estrangeiro, liderou ainda o Olimpija Liubliana, da Eslovénia, os belgas do Mouscron e o Al-Fayha da Arábia Saudita.
O Desportivo de Chaves ocupa a 17.ª e penúltima posição da tabela, em zona de despromoção à Liga 3, com oito pontos em 11 jogos.
Natural de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, Jorge Simão passou também por Boavista, Académico de Viseu, Santa Clara, Paços de Ferreira, Belenenses, Mafra e Atlético.
No estrangeiro, liderou ainda o Olimpija Liubliana, da Eslovénia, os belgas do Mouscron e o Al-Fayha da Arábia Saudita.
O Desportivo de Chaves ocupa a 17.ª e penúltima posição da tabela, em zona de despromoção à Liga 3, com oito pontos em 11 jogos.