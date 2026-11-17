O técnico, de 50 anos, regressa a Trás-os-Montes após ter cumprido 17 partidas ao ‘leme’ dos flavienses na temporada 2016/17, antes de rumar ao Sporting de Braga.



Natural de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, Jorge Simão passou também por Boavista, Académico de Viseu, Santa Clara, Paços de Ferreira, Belenenses, Mafra e Atlético.



No estrangeiro, liderou ainda o Olimpija Liubliana, da Eslovénia, os belgas do Mouscron e o Al-Fayha da Arábia Saudita.



O Desportivo de Chaves ocupa a 17.ª e penúltima posição da tabela, em zona de despromoção à Liga 3, com oito pontos em 11 jogos.