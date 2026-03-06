Jornada abre com o Famalicão a receber o Arouca





Programa da 25.ª jornada



Sexta-feira

Famalicão – Arouca, 20:15.



Sábado

Alverca – AVS, 15:30.

Moreirense – Nacional, 15:30.

Sporting de Braga – Sporting, 18:00.

Estoril Praia – Casa Pia, 20:30.



Domingo

Estrela da Amadora – Gil Vicente, 15:30.

Benfica – FC Porto, 18:00.

Santa Clara – Vitória de Guimarães, 20:30.



Segunda-feira

Tondela – Rio Ave, 20:15.







Depois do empate 0-0 na visita ao Rio Ave, o Famalicão procura somar o 11.º triunfo no campeonato e ficar provisoriamente a um ponto do Gil Vicente, quinto posicionado e que nesta ronda visita no domingo o Estrela da Amadora.Já o Arouca, que vem de um desaire no Dragão com o FC Porto (3-1), numa partida em que chegou a acreditar num empate, vai tentar regressar aos pontos, de modo a assegurar matematicamente o mais rapidamente possível a manutenção no principal escalão.Na primeira volta, em Arouca, os dois emblemas empataram a um golo.O encontro está agendado para as 20:15.A 25.ª jornada promete ser uma das mais emocionantes da atual edição da I Liga, com o líder FC Porto a visitar o Benfica, terceiro classificado e ainda invicto, e o Sporting, segundo, a atuar no terreno do Sporting de Braga, quarto.