José António Pereira candidato a líder da APAF

José António Pereira, igualmente delegado da arbitragem à Assembleia Geral (AG) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), é o segundo candidato a apresentar-se às eleições, depois do presidente interino da APAF, José Borges.



Entre as propostas da sua candidatura, divulgadas em comunicado, estão “a construção da Academia da Arbitragem, para garantir um espaço de aprendizagem nacional, a profissionalização do setor e uma maior valorização dos sócios”.



A inclusão e a diversidade na arbitragem é uma preocupação do candidato José António Pereira, que promete “um mandato de proximidade de todas e todos os árbitros, orientado por princípios de transparência e equidade”.



José António Pereira é ex-árbitro de futebol, e desempenhou funções como vice-presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF e, posteriormente, como presidente do CA da Associação de Futebol de Aveiro (AFA).