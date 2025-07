José Borges eleito presidente da APAF

No sufrágio, que decorreu em 18 distritos do continente, assim como em Angra do Heroísmo e Horta, nos Açores, e no Funchal, na Madeira, foram ainda registados um voto em branco e dois nulos.Após a sua eleição, para uma missão que irá até 2028,”, disse o dirigente.José Borges foi o único candidato a formalizar a sua participação neste ato eleitoral, depois de José António Pereira, que tinha sinalizado a intenção de se candidatar, não ter avançado com a entrega de uma lista.O novo líder da APAF, que desempenhou cargos de tesoureiro e, posteriormente, de vice-presidente em anteriores direções, sucede a Luciano Gonçalves, que presida ao organismo desde 2016 mas interrompeu em fevereiro um terceiro mandato, que iria até 2028, para assumir funções na FPF.