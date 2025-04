José Faria aguarda Farense "cheio de alma" e "muito apoiado pelos seus adeptos"

O técnico, de 38 anos, lidera uma equipa que soma 26 pontos em 28 jornadas e motivada pela vitória alcançada na jornada anterior, perante o Nacional (1-0), antes de enfrentar o Farense, adversário direto pela manutenção que apesar de estar em posição deficitária apresenta, em seu entender, bons argumentos.



“Aqui e ali não têm conseguido ter os melhores resultados, mas isso não muda em nada aquilo que são, ou seja, é um clube cheio de alma, muito apoiado pelos seus adeptos, seja em casa ou fora, e na última visita à Reboleira tiveram a oportunidade de praticamente assegurar a manutenção, no ano passado”, recordou, na antevisão ao encontro marcado para domingo, às 15:30.



José Faria considera que o caráter determinante do jogo para o adversário, que é 17.º e penúltimo da tabela, com 18 pontos, menos cinco do que o AVS, 16.º e em posição de play-off, não o irá retrair.



“Não tenho dúvidas nenhumas de que olham para isto como uma motivação”, declarou.



O técnico do Estrela da Amadora não considera, desta forma, que o Farense tenha maior necessidade de vencer o desafio e sublinhou a dificuldade do percurso que os seus comandados têm encontrado.



“Os outros têm uma autoestrada, nós vamos pelo caminho das pedras, mas temos conseguido superá-las e é nesse sentido que vamos continuar sempre”, garantiu José Faria.



“Parece-me claro e óbvio que esta será uma final para as duas equipas. O Estrela não está mais confortável, na minha maneira de ver, porque as coisas mudam de uma semana para a outra e nunca sabemos o que é que acontece nos outros campos”, rematou.



Para derrotar o Farense, os ‘tricolores’ contam com Jovane Cabral, que se revelou decisivo na jornada anterior ao marcar o golo que permitiu arrecadar a vitória sobre o Nacional e cuja qualidade foi reconhecida e vincada pelo seu treinador.



“O Jovane é um jogador que nos últimos anos tinha jogado muito pouco e, em termos emocionais, estava completamente arrasado. Imaginem a expectativa de um jogador que chega o Sporting, impõe-se no Sporting, ganha títulos no Sporting e pode fazer uma carreira de nível superior e, de repente, tiram-lhe o chão. O potencial está lá”, finalizou.



O Estrela da Amadora, 15.º classificado com 26 pontos, recebe o Farense, 17.º e penúltimo com 18, no domingo, às 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.