José Faria antevê que Benfica vai entrar na Amadora com "a carne toda no assador"

"Acredito que o foco [do Benfica] vai estar muito neste jogo. É a primeira partida do Benfica no campeonato e acredito que vão querer iniciar com um bom resultado. Parece-me que vão colocar a `carne toda no assador` e que não haja nenhum tipo de poupança. Estão em fase de consolidar processos e criar dinâmica de vitórias é muito importante. Espero que possamos surpreender", realçou o técnico `tricolor`.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção aos `encarnados`, José Faria disse esperar um Benfica na máxima força, apesar de estar entre eliminatórias de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, pelo que a sua equipa precisa de "roçar a perfeição".

"Para jogar contra um clube gigantesco como o Benfica, teremos de ter um Estrela da Amadora a roçar a perfeição. O Benfica começou muito bem a temporada, com um título conquistado e bom nível de jogo na eliminatória que fez [com o Nice]. Eles mostraram ter capacidade para fazer coisas boas nesta época. Temos de estar muito focados e determinados. Estes jogos são os mais fáceis, pois todos querem jogar e marcar presença nestes palcos. Não vai ser preciso estimular muito os jogadores", disse.

José Faria, que foi expulso na primeira jornada, no reduto do Estoril Praia, e não vai estar no banco de suplentes da equipa `estrelista` frente ao Benfica, não quis abrir o jogo em relação a possíveis alterações no `onze` inicial, sem anunciar novidades.

"Vamos jogar contra uma equipa que vai ter mais posse de bola e vai dominar com bola no meio-campo adversário. Sei que vão querer entrar fortes e decidir o jogo o quanto antes. Estivemos muito atentos ao que foi feito nos últimos jogos e o facto de Bruno Lage ter feito substituições cedo foi para poupar alguns jogadores, pois sabem que este é um campo tradicionalmente complicado. Estou extremamente confortável com qualquer jogador, porque confio em todos", garantiu o treinador.

O clube da Reboleira tem sido um dos mais ativos da I Liga no mercado de transferências em curso e, durante a semana, oficializou mais dois reforços, que ainda não podem jogar, já que os certificados internacionais ainda não chegaram.

"O Estrela da Amadora está sempre à mercê das movimentações do mercado. Até às últimas horas do último dia, estaremos sempre sujeitos à entrada ou à saída de jogadores. Infelizmente, o Estrela da Amadora nunca tem plantel fechado", atirou.

O Estrela da Amadora, com um ponto, recebe o Benfica, ainda por se estrear na I Liga de futebol, às 20:30 de sábado, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.