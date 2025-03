José Faria confia no processo do Estrela para conquistar pontos em Guimarães

José Faria, técnico do Estrela da Amadora, não acredita num Vitória de Guimarães debilitado, após o jogo a meio da semana para a Liga Conferência, e espera que os ‘tricolores’ consigam dar uma boa réplica no Estádio D. Afonso Henriques.



“O Estrela vai-se agarrar àquilo que é capaz de fazer. Não é este resultado do Vitória (derrota com o Bétis por 0-4 que ditou a eliminação dos vimaranenses) que vai abalar a equipa. Esperamos um jogo extremamente difícil e não concordo que o adversário esteja mais desgastado. Tem um plantel riquíssimo, vamos jogar num estádio extremamente complicado, com grande ambiente, mas vamos definir uma estratégia e acredito que podemos fazer um bom jogo”, vincou em conferência de imprensa.



O Estrela da Amadora atravessa a melhor fase da temporada, com quatro jogos sem derrotas (uma vitória e três empates), mas tem agora esta deslocação complicada a Guimarães. O treinador dos estrelistas não se “agarra” aos resultados, mas sim ao processo.



“Continuamos a trabalhar focados para integrarmos os novos jogadores e tirar o máximo rendimento deles. Nos últimos três jogos ficou um amargo de boca, porque podíamos ter somado os três pontos. Temos que perceber a dimensão que o Estrela tem, mas desde o primeiro dia que cá estou encaramos todos os jogos para ganhar, sabendo que nem sempre é possível”, admitiu.



As lesões e a integração de novos jogadores têm dificultado a gestão da equipa técnica, mas José Faria acredita numa boa resposta da equipa em Guimarães.



“Duvido que haja alguma equipa que tenha tido mais lesões do que nós, mas confiamos em todos os jogadores. É pensarmos na nossa união, para darmos continuidade ao processo”, exprimiu, revelando por outro lado que os defesas Miguel Lopes e Ferro recuperaram das lesões sofridas na última partida e estão aptos para o jogo em Guimarães.



Segundo o técnico José Faria, o jovem Gerson Sousa, que chegou por empréstimo do Benfica B, terá grande possibilidade de atuar frente ao Vitória de Guimarães.



O extremo, presente na conferência de impressa, brincou com a situação e garante que se sente bem na Amadora.



“Não digo que este será um jogo feito para mim. Tanto eu como o Jovane (Cabral) temos características que nos permitem adaptar a cada jogo e esperamos ferir o adversário. Considero-me uma pessoa humilde, trabalhadora, mas tenho colegas de enorme talento. Fui muito bem recebido. Sou o ‘bebé’ da equipa, mas gosto muito de estar aqui. Sei que é difícil jogar, mas estou aqui para dar o meu melhor e dar cartas”, frisou.



A partida entre o Vitória de Guimarães e o Estrela da Amadora, a contar para a 26.ª jornada da I Liga, disputa-se domingo, pelas 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.