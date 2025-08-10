José Faria considera que "só depois de competir" se perceberá o nível do Estrela

“O facto de termos grupos jovens tem prós e contras. Eu agarro-me aos prós: muita vontade de começar rapidamente, energia, muito querer. Acho que só depois de começarmos a competir é que verdadeiramente vamos perceber em que nível estamos. Não volto a falar da questão da idade, não é determinante, mas é importante “, admitiu o técnico, na antevisão à partida da primeira jornada da I Liga 2025/26.



Os amadorenses irão realizar uma curta deslocação à Amoreira para defrontar o Estoril Praia, num momento em que ainda integram os novos jogadores de um plantel remodelado que conta, para já, com 18 ‘caras novas’, e José Faria procura preparar ao pormenor cada momento da partida.



“Eu, pelo menos, e nós, enquanto equipa técnica, olhamos para o que conseguimos controlar e acho que é isso que vamos fazer, isso transforma-se num primeiro momento”, estimou o responsável técnico dos amadorenses, com esperança.



José Faria procurou não valorizar a instabilidade adjacente às muitas movimentações no plantel, às quais se juntam várias saídas, inclusivamente de jogadores importantes, como o médio Amine Oudrhiri, que recentemente deixou a Reboleira.



“É o que é e o que temos. Trabalhamos com o que nos dão, com o que temos e as condições que temos, que são mais do que necessárias para fazer um bom trabalho e é a isso que nos agarramos. Acho que perdemos muita energia a falar do que não interessa, das dificuldades”, declarou, com sentido prático.



Em função de vicissitudes como a saída de Amine e os problemas físicos que afetam Assane Ndiaye, o Estrela da Amadora enfrentará o embate com o Estoril Praia com poucas opções para o seu meio-campo, mas José Faria mostrou-se convicto de que a equipa reagirá bem a essa adversidade.



“[O meio-campo] Dá garantias de empenho máximo, atitude máxima, mentalidade ganhadora e atingirmos o nosso limite. São as garantias que eles dão”, rematou, perentório, o técnico de 39 anos.



O Estrela da Amadora vai defrontar o Estoril Praia na segunda-feira, às 18:45, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em jogo da primeira jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Anzhony Rodrigues (AF Madeira).