José Faria preparou E. Amadora para tudo

O Gil Vicente, após uma sequência de seis derrotas seguidas em todas as competições, anunciou durante a semana a contratação de César Peixoto, que tinha sido despedido do Moreirense poucos dias antes, mas os estrelistas têm os planos “bem delineados”, para um fator que encarou por três vezes nas últimas quatro jornadas do campeonato.



“Sabemos que o Gil Vicente tem jogadores fortíssimos e com potencial. São jogadores que qualquer treinador gostaria de ter na equipa. Vejo muito pelo processo evolutivo e não nos podemos esquecer das incidências, com o mercado e questões físicas, sempre a tentar arranjar soluções. Devemos ser das equipas que mais jogadores usou. Nós não rodamos por opção, gostávamos de ter rotinas e ser consistentes nas escolhas”, frisou.





Urgência de pontos



O encontro dos "galos" da última ronda, contra o Benfica, foi adiado para o final do mês de março, o que deixa as duas equipas empatadas na tabela, com 22 pontos, apesar do jogo em atraso do Gil Vicente, o que torna o duelo relevante na luta pela manutenção.



“É mais uma final, como têm sido todas desde que assumimos o cargo. Nós já estamos no último terço do campeonato, cada vez é mais apertado e teremos mais necessidade de somar pontos, mas encaramos de igual maneira. Tentamos sempre lutar pelos três pontos. Não há jogos fáceis nesta competição. Agarramo-nos à nossa vontade, rigor e exigência”, afirmou, lamentando jogar na sexta-feira, com menos tempo de descanso.



O Estrela da Amadora, 16.º colocado, com 22 pontos, recebe o Gil Vicente, 15.º, com os mesmos pontos, esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de João Gonçalves.





